Министр промышленности: Нечестное хамское поведение обернётся против самих западников

Максим Столяров.  
28.07.2026 15:32
  (Мск) , Москва
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Россия, Санкции, Экономика


Страны Азии, Латинской Америки и Африки прекрасно видят на примере России, как Запад при помощи незаконных санкций ведёт борьбу с конкурентами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы видим, что эти поставщики принимают политизированные решения, когда они не только нашу страну незаконно отрезают от возможности поставок комплектующих, но и другие страны.

Мы просто конкуренты наиболее прямые и явные, поэтому с нас начинают. Но, в принципе, это показывает, что технологические санкции – это способ нечестной, неконкурентной борьбы с потенциальными новыми технологическими лидерами», – сказал Алиханов.

В этих условиях Россия создаёт собственные замкнутые циклы производств.

«Например, датчики избегания столкновения в воздухе. Collins Aerospace были единственными до того, как с этими же задачами справились петербургские разработчики.

И теперь в Санкт-Петербурге производят такие же датчики. Это вторая компания в мире. Ни одна страна в мире не производят самолеты так, как производим мы – полностью на собственных технологических конструкторских решениях.

И это значит, что мы можем предложить миру создание этой дополнительной системы устойчивости», – сказал Алиханов.

По его словам, «ломая эту монополию», Россия может предложить «возможность диверсификации этих рисков, отвязки от новой колониальной зависимости, которую сформировал западный блок в отношении развивающихся государств».

«Эта усиливающаяся конкуренция между «старым севером» и «новым югом» ставит нас в очень интересную ситуацию, когда у нас появляются дополнительные конкурентные преимущества за счет нечестного хамского поведения со стороны западников», – уверен министр.

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English version :: Читать на английском Министр промышленности: Нечестное хамское поведение обернётся против самих западников

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