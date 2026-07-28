Министр промышленности: Нечестное хамское поведение обернётся против самих западников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Азии, Латинской Америки и Африки прекрасно видят на примере России, как Запад при помощи незаконных санкций ведёт борьбу с конкурентами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим, что эти поставщики принимают политизированные решения, когда они не только нашу страну незаконно отрезают от возможности поставок комплектующих, но и другие страны. Мы просто конкуренты наиболее прямые и явные, поэтому с нас начинают. Но, в принципе, это показывает, что технологические санкции – это способ нечестной, неконкурентной борьбы с потенциальными новыми технологическими лидерами», – сказал Алиханов.

В этих условиях Россия создаёт собственные замкнутые циклы производств.

«Например, датчики избегания столкновения в воздухе. Collins Aerospace были единственными до того, как с этими же задачами справились петербургские разработчики. И теперь в Санкт-Петербурге производят такие же датчики. Это вторая компания в мире. Ни одна страна в мире не производят самолеты так, как производим мы – полностью на собственных технологических конструкторских решениях. И это значит, что мы можем предложить миру создание этой дополнительной системы устойчивости», – сказал Алиханов.

По его словам, «ломая эту монополию», Россия может предложить «возможность диверсификации этих рисков, отвязки от новой колониальной зависимости, которую сформировал западный блок в отношении развивающихся государств».