Российские БЭКи появились на Днепре – скоро пойдут от Херсона вверх по течению

Михаил Рябов.  
28.07.2026 09:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Херсон


Российская армия начала применение морских дронов «Пегас» на Днепре – естественной речной преграде, разделяющей стороны конфликта.

Есть пять модификаций новых БЭКов: дроны-камикадзе (100 кг взрывчатки), минный заградитель, средство эвакуации раненых, «матки» для запуска дронов (шесть FPV), транспорт для грузов. Также их применяют для постановки дымовых завес, пишет сегодня газета «Известия».

Российская армия начала применение морских дронов «Пегас» на Днепре – естественной речной преграде, разделяющей...

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Представители 18-й армии утверждают, что «Пегас» уже был испытан в боевых условиях – благодаря мэш-сети, аппараты работали на удалении от пункта управления в десятки километров. Украинские комплексы РЭБ не смогли заглушить сигнал, и ни один из БЭКов не был потерян.

«Пегас» оснащен электрическим двигателем, работающим от аккумуляторов. Благодаря этому он практически бесшумен. В перспективе дроны, задействованные на Херсонском направлении, планируют направлять вверх по течению Днепра – уничтожать причалы и суда, работающие в интересах ВСУ.

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English version :: Читать на английском Российские БЭКи появились на Днепре – скоро пойдут от Херсона вверх по течению

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