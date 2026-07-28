Российские БЭКи появились на Днепре – скоро пойдут от Херсона вверх по течению

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Российская армия начала применение морских дронов «Пегас» на Днепре – естественной речной преграде, разделяющей стороны конфликта.

Есть пять модификаций новых БЭКов: дроны-камикадзе (100 кг взрывчатки), минный заградитель, средство эвакуации раненых, «матки» для запуска дронов (шесть FPV), транспорт для грузов. Также их применяют для постановки дымовых завес, пишет сегодня газета «Известия».

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Представители 18-й армии утверждают, что «Пегас» уже был испытан в боевых условиях – благодаря мэш-сети, аппараты работали на удалении от пункта управления в десятки километров. Украинские комплексы РЭБ не смогли заглушить сигнал, и ни один из БЭКов не был потерян.

«Пегас» оснащен электрическим двигателем, работающим от аккумуляторов. Благодаря этому он практически бесшумен. В перспективе дроны, задействованные на Херсонском направлении, планируют направлять вверх по течению Днепра – уничтожать причалы и суда, работающие в интересах ВСУ.