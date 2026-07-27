На Балтике и в Ла-Манше могут развернуться ожесточённые морские бои – Бортник
Новый санкционный виток подразумевает не только задержание, но и откровенный грабёж грузов «теневого флота», а потому противостояние усилится – поскольку для европейцев это уже будет вопрос не только политический, но и хорошей наживы.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ЕС дал разрешение в отношении того, что всё, что захвачено на этих кораблях, продавалось. И теперь, я думаю, морская война крайне ожесточится.
Россия с применением флота будет пытаться защищать теневой флот, а он огромен, а европейские флота будут ещё более активно за ними охотиться. Ведь теперь это не только политический вопрос, но и вопрос прибыли, вопрос хороших денег», – рассуждал Бортник.
«И, например, в районе Балтийского моря, в некоторых других местах, Ла-Манша, могут развернуться настоящие морские бои, которые спровоцируют ещё более глубокую эскалацию между Россией и Западом в целом», – прогнозирует укро-эксперт.
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