«Польский фашизм становится мейнстримом» – варшавский либерал подпевает бандеровским головорезам

Игорь Шкапа.  
27.07.2026 18:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Поляки, которые осуждают Украину за героизацию бандеровцев, «сами являются фашистами».

Об этом в беседе с украинским писателем-нацистом Сергеем Жаданом заявил бывший редактор влиятельного польского издания либерального толка «Газета выборча» Адам Михник, в прошлом диссидент-антисоветчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки, которые осуждают Украину за героизацию бандеровцев, «сами являются фашистами». Об этом в беседе...

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«Мы имеем сильную демократическую традицию, которая является проевропейской и проукраинской. Но у нас тоже есть, и это часто меньшинство, свои фашисты. Каждый народ имеет своих фашистов. Каждый народ в Европе.

Беда заключается в том, что в Польше они начинают входить в мейнстрим. И это очень небезопасно. В этом смысле то, что я говорю, это не столько знак пессимизма, сколько знак предостережения. Будьте осторожны! Гитлер тоже в начале был меньшинством», – заявил Михник.

Он признает, что «в Польше есть немало антиукраинского синдрома».

«Но поляки, прежде всего, являются русофобами», – успокаивал польский либерал.

По его словам, сегодня в Польше «никто не отважится открыто быть пропутинским».

«Формой пропутинизма является украинофобия», – конструирует собственную реальность Михник.

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English version :: Читать на английском «Польский фашизм становится мейнстримом» – варшавский либерал подпевает бандеровским головорезам

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