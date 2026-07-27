Поляки, которые осуждают Украину за героизацию бандеровцев, «сами являются фашистами».

Об этом в беседе с украинским писателем-нацистом Сергеем Жаданом заявил бывший редактор влиятельного польского издания либерального толка «Газета выборча» Адам Михник, в прошлом диссидент-антисоветчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем сильную демократическую традицию, которая является проевропейской и проукраинской. Но у нас тоже есть, и это часто меньшинство, свои фашисты. Каждый народ имеет своих фашистов. Каждый народ в Европе.

Беда заключается в том, что в Польше они начинают входить в мейнстрим. И это очень небезопасно. В этом смысле то, что я говорю, это не столько знак пессимизма, сколько знак предостережения. Будьте осторожны! Гитлер тоже в начале был меньшинством», – заявил Михник.