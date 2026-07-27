«Война с НАТО надолго. Сейчас нужен защитный рубеж от Баренцева до Черного моря» – Кнутов

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НАТО собирается вести войну против России ещё много лет, поэтому нужно создавать рубеж обороны от беспилотников.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад за эти несколько месяцев перевооружил Украину на новые дроны. На дроны с дальностью 3400 километров. Появились дроны с элементами искусственного интеллекта, это типа «Хорнет» или его еще называют «Марсианин». Это чисто американская разработка. Отказываться противник от своих целей не будет. Во-первых, на последнем саммите НАТО, который проходил в Анкаре, там прямо было сказано о том, что Россия представляет угрозу для блока, причем длительную угрозу», – сказал Кнутов.