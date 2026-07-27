«Война с НАТО надолго. Сейчас нужен защитный рубеж от Баренцева до Черного моря» – Кнутов
НАТО собирается вести войну против России ещё много лет, поэтому нужно создавать рубеж обороны от беспилотников.
Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Запад за эти несколько месяцев перевооружил Украину на новые дроны. На дроны с дальностью 3400 километров. Появились дроны с элементами искусственного интеллекта, это типа «Хорнет» или его еще называют «Марсианин». Это чисто американская разработка.
Отказываться противник от своих целей не будет. Во-первых, на последнем саммите НАТО, который проходил в Анкаре, там прямо было сказано о том, что Россия представляет угрозу для блока, причем длительную угрозу», – сказал Кнутов.
«Во-вторых, там подтвердили как раз и действия статьи 5. То есть то, что все-таки, если на кого-то нападает внешний враг, то блок весь собирается, принимает решение, как действовать.
Эти решения саммита указывают, что нам с Западом еще долго не дружить. А раз долго не дружить, значит, надо создавать мощную систему защиты – рубеж от Баренцева моря до Черного моря.
И если мы ведем речь о беспилотниках, беспилотники будут совершенствоваться, развиваться. И рассчитывать на то, что эти беспилотники закончатся – бесполезно», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «Война с НАТО надолго. Сейчас нужен защитный рубеж от Баренцева до Черного моря» – Кнутов