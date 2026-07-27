«Война с НАТО надолго. Сейчас нужен защитный рубеж от Баренцева до Черного моря» – Кнутов

Максим Столяров.  
27.07.2026 21:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 303
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


НАТО собирается вести войну против России ещё много лет, поэтому нужно создавать рубеж обороны от беспилотников.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО собирается вести войну против России ещё много лет, поэтому нужно создавать рубеж обороны...

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«Запад за эти несколько месяцев перевооружил Украину на новые дроны. На дроны с дальностью 3400 километров. Появились дроны с элементами искусственного интеллекта, это типа «Хорнет» или его еще называют «Марсианин». Это чисто американская разработка.

Отказываться противник от своих целей не будет. Во-первых, на последнем саммите НАТО, который проходил в Анкаре, там прямо было сказано о том, что Россия представляет угрозу для блока, причем длительную угрозу», – сказал Кнутов.

«Во-вторых, там подтвердили как раз и действия статьи 5. То есть то, что все-таки, если на кого-то нападает внешний враг, то блок весь собирается, принимает решение, как действовать.

Эти решения саммита указывают, что нам с Западом еще долго не дружить. А раз долго не дружить, значит, надо создавать мощную систему защиты – рубеж от Баренцева моря до Черного моря.

И если мы ведем речь о беспилотниках, беспилотники будут совершенствоваться, развиваться. И рассчитывать на то, что эти беспилотники закончатся – бесполезно», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Война с НАТО надолго. Сейчас нужен защитный рубеж от Баренцева до Черного моря» – Кнутов

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