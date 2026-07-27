Евстигнеева в ООН – Западу: Россия не купится ни на какие ложные «договоренности по Украине»
Москва не согласится на перемирие на Украине, если оно не будет учитывать национальные интересы России.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ни один нормальный человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам. Но мы рискнем взять на себя смелость и предположить следующее: Зеленский ошибочно рассчитывает таким образом переломить крайне неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте.
Запугать мирное население России, создать информационный фонд «перемоги» в украинских и западных СМИ, чтобы продолжать получать оружие и деньги от спонсоров. Содействие и участие западных стран в этих терактах не вызывает сомнений», – сказала Евстигнеева.
Она подчеркнула, что на Западе уже даже не скрывают: перемирие им нужно только для того, чтобы «восстановить потенциал ВСУ и оказывать Киеву поддержку на суше, в воздухе и на море».
«Иными словами, за громкими лозунгами о мире скрывается незамысловатый план использовать передышку для перевооружения Киева и подготовки нового витка конфронтации с Россией. Мы уже проходили это. Так не будет.
Обращаюсь к европейским участникам «коалиции желающих»: размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. Мы будем рассматривать ваши подразделения как законные военные цели.
Россия не меняет своих планов. Мы не пойдем ни на какие псевдодоговоренности, не учитывающие национальные интересы России. Реальных предложений по-прежнему не видно. Поэтому мы продолжим добиваться заявленных целей и задач СВО», – резюмировала она.
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