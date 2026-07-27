Евстигнеева в ООН – Западу: Россия не купится ни на какие ложные «договоренности по Украине»

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Москва не согласится на перемирие на Украине, если оно не будет учитывать национальные интересы России.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один нормальный человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам. Но мы рискнем взять на себя смелость и предположить следующее: Зеленский ошибочно рассчитывает таким образом переломить крайне неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте. Запугать мирное население России, создать информационный фонд «перемоги» в украинских и западных СМИ, чтобы продолжать получать оружие и деньги от спонсоров. Содействие и участие западных стран в этих терактах не вызывает сомнений», – сказала Евстигнеева.

Она подчеркнула, что на Западе уже даже не скрывают: перемирие им нужно только для того, чтобы «восстановить потенциал ВСУ и оказывать Киеву поддержку на суше, в воздухе и на море».