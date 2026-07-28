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На Украине продолжается грызня вокруг кресла министра обороны, которого лишился Михаил Федоров. Так, РБК-Украина публикует материал, где указывается, что линия поведения Федорова стала сюрпризом для команды Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второй раз за два года мы въехали в одну и ту же стену с прогрессивной аудиторией», – заявил изданию собеседник в окружении Зеленского.

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Под «прогрессивной аудиторией» он имеет в виду майданщиков с картонками, протестовавших в прошлом году против переподчинения НАБУ, а в нынешнем – в поддержку Федорова с требованием восстановить его в должности.

«Мы не учли, что Миша начнет отбиваться. Еще, наверное, не было прецедента, чтобы министр, тем более министр обороны, пытался ставить ультиматумы президенту. Тем более, еще раньше Миша сам говорил: если вы решите меня уволить, просто скажите, я напишу заявление и уйду», – сокрушается еще один близкий к Зеленскому собеседник.

Впрочем, в окружении Федорова считают, что Зеленский затеял смену правительства лишь для того, чтобы убрать министра обороны, и дают понять, что на другую должность он не согласится.



РБК-Украина обращает внимание на резкий рост рейтинга Федорова – за него готовы голосовать более 13% опрошенных. Федоров почти догнал Валерия Залужного (14,9%), но еще отстает от Зеленского, у которого 22,3%. Зато по уровню доверия (65%) Федоров президента уже обходит, тому доверяют 59% избирателей.

При этом заметно просел глава ОП [террорист] Кирилл Буданов, за которого готовы отдать голос 7,2%. Все собеседники подтверждают: поддержка Федорова выросла главным образом за счет сторонников Буданова. Кроме того, экс-министр отщипнул часть электората Зеленского, Залужного и даже [террориста] Петра Порошенко.

У Зеленского надеются, что это создаст проблемы Федорову.