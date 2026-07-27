Украинский терроризм приобретает международный характер – и начинает нести угрозу многим государствам, в том числе принадлежащим западному блоку.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террор киевского режима становится всё более интернациональным. Ни территория Европы, ни иностранные операторы больше не защищены от него.

С 17 по 20 июля были совершены целенаправленные атаки на несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.

В том числе, на суда, зафрахтованные компаниями «Тенгизшевройл» и «КазМунайГаз» в интересах нефтяной отрасли Казахстана.

Это уже пятое нападение на гражданские объекты консорциума, объединяющего крупнейшие энергетические предприятия России, Казахстана, США и стран Западной Европы», – добавила дипломат.