Страны Запада вырастили из Украины международного террориста – постпред РФ в ООН об ударах ВСУ по американскому Шеврону
Украинский терроризм приобретает международный характер – и начинает нести угрозу многим государствам, в том числе принадлежащим западному блоку.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Террор киевского режима становится всё более интернациональным. Ни территория Европы, ни иностранные операторы больше не защищены от него.
С 17 по 20 июля были совершены целенаправленные атаки на несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.
В том числе, на суда, зафрахтованные компаниями «Тенгизшевройл» и «КазМунайГаз» в интересах нефтяной отрасли Казахстана.
Это уже пятое нападение на гражданские объекты консорциума, объединяющего крупнейшие энергетические предприятия России, Казахстана, США и стран Западной Европы», – добавила дипломат.
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