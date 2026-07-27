«Больно смотреть на них» – контр-адмирал ВМС США о помятых лицах укро-командующих

Елена Острякова.  
27.07.2026 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 848
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Офицеры ВСУ выглядят гораздо старше своих лет.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицеры ВСУ выглядят гораздо старше своих лет. Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке...

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«Когда я вижу их, то всегда удивляюсь, что некоторые из них не выглядят на свой возраст. Некоторые выглядят старше своих лет из-за изнурения этих 4,5 лет боевых действий.

А мы должны помнить, что те, кто вступил в армию в 2014 году, жили в условиях войны 8 лет.

Наш генерал Петреус мог бы написать статью о командовании этих 35-45-летними людьми, которые несут ответственность, которая была у него, когда ему было за 50», – рассуждал Монтгомери.

Ранее американское информагентство «Рейтерс» выяснило, что средний возраст в ВСУ составляет 47 лет.

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English version :: Читать на английском «Больно смотреть на них» – контр-адмирал ВМС США о помятых лицах укро-командующих

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