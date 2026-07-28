Картонный майдан. Зеленскому намекают, что следующий акт – ремейк избиения «онижедетей»

Акции «соросят» с картонками в Киеве затихают, однако это временная передышка для Зе-офиса, считает дронщик ВСУ Юрий Касьянов.

«У меня дежавю. Естественное состояние участника всех майданов и войны с 2014 года. Картонные протесты стихают, маргинализируются, и это напоминает конец «Студенческого майдана» 2013 года.

Протесты против сворачивания евроинтеграции, равно как и картонки за восстановление Федорова на посту министра обороны, не могут сплотить нацию…

Протесты всегда эффективнее против, а не за. Поэтому против Сырского вышло больше людей, чем за Федорова. Потому что, кто знает, что там в министерстве наделал тот Федоров? Может, он тоже воровал? Кто-то читает чернуху. Кто-то не имеет доверия к Федорову из команды Зеленского. Кто-то считает его конкурентом Залужного…

Короче, причин не выходить за Федорова много.

Так же было и с майданом за евроассоциацию – кто тогда из рядовых украинцев понимал, зачем это все?.. Майдан за евроинтеграцию в 2013 году не имел шансов на успех. Танцы, песни, лозунги – это не действует на власть.

«Евромайдан» закончился в ночь на 30 ноября избиением студентов… Протест против Януковича объединил почти все слои населения, на сцене Майдана стояли бок о бок вчерашние непримиримые враги…

Дежавю. Якобы ноябрь 2013 года. Протесты за Федорова еле дышат. Люди устали, лидеров нет… Сам Федоров не выходит на площадь, и его пока не сильно трогают – несколько предупредительных выстрелов компроматом можно расценивать как давление, чтобы заставить пойти на уступки, договориться…

Протесты разойдутся, и все будет хорошо. Так думают наверху, и ошибаются. Ситуация для власти, и Украины вообще значительно хуже, чем 30 ноября 2013 года.

Страна пятый год ведет жестокую войну, сотни тысяч прошли войну, миллионы пострадали, на руках куча оружия, а людей без ПТСР уже почти не осталось.

С другой стороны – показательная роскошь власть имущих, фантастическая коррупция в ближайшем кругу президента… миллиардные состояния Штилермана, которыми он хвастается, и которые «заработаны» на войне, эксцессы силовой мобилизации, штурмовые полки, бесправие простых украинцев, обнищание, безысходность…

В условиях, когда вся власть сконцентрирована в руках президента, следующий протест будет направлен именно против него. Потому что ни независимого правительства, ни более или менее дееспособного парламента нет. Даже Ермак уже не может служить удобным громоотводом.

Кажется, Зеленский этого совершенно не понимает и не видит никаких других угроз своей власти, кроме рейтингов потенциальных конкурентов на гипотетических выборах…

Мы живем на пороховой бочке. Стабильность ложна. Люди на грани», – предостерегает Касьянов в своём блоге.