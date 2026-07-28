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Для украинской армии на ряде участков фронта складывается не просто тяжелая, а критическая ситуация.

Об этом в интервью каналу «Лига» завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут тяжелые бои за Константиновку. Враг захватил большую часть города. Враг охватывает фланги. Враг на окраине Дружковки. Враг полностью практически захватил Покровск, Мирноград, продолжает рваться вперед. Враг в нескольких километрах от Славянска. Ситуация не то, что тяжелая, она критическая на многих участках», – еще и приукрашивал положение Бутусов.

По его мнению, ВСУ «в шаге от очень негативных последствий», что усугубляет смена командования, у которого просто нет времени, чтобы во всем разобраться.

Ведущий поинтересовался, удастся ли новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому удержать последние остающиеся под контролем кивеского режима несколько городов Донбасса.

«Мы увидим это очень скоро, потому что ситуация там критическая, и любое промедление с решениями или недостаточно быстрые решения приведут просто к тому, что этот кризис приведет к потере этих городов», – заявил Бутусов.

При этом он добавил, что критическая обстановка складывается в Харьковской области в районе Казачьей Лопани, где ранее Драпатый как раз командовал группировкой ВСУ.