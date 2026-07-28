Сигнал Лондона: Не дадим русским вернуть Одессу!
Пять старых НАТОвских тральщиков, которые британцы, голландцы и бельгийцы передали бандеровской Украине, были осмотрены кокаинистом Зеленским во время заезда на английскую базу Портсмут по дороге в США.
Противоминные корабли переименованы в «Мелитополь», «Мариуполь», «Геническ», «Черкассы» и «Чернигов», на них сформированы украинские экипажи, которые уже сейчас проводят совместные с НАТО учения.
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Зеленский сообщил, что корабли «до окончания войны будут базироваться» в Британии, «а позже смогут выполнять задачи по разминированию морской акватории Украины».
Учитывая, что в «нейтральной» Турции строятся и уже проходят испытания два корвета «Гетман Мазепа» и «Павел Сагайдачный», покровители бандеровцев рассчитывают, что самостийники сохранят выход к морю – то есть, Россия не вернёт Одессу и не создаст коридор к Приднестровью.
Новый британский премьер Энди Бернем заверил Зеленского, что намерен «усиливать давление на РФ».
«Поддержка Украины остается неизменной. Думаю, подавляющее большинство британцев одинаково воспринимает ситуацию. Мы чувствуем несправедливость того, через что вам пришлось пройти, и четко осознаем, что наш долг – быть рядом с вами и поддерживать вас», – пообещал Бернем.
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