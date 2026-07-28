Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пять старых НАТОвских тральщиков, которые британцы, голландцы и бельгийцы передали бандеровской Украине, были осмотрены кокаинистом Зеленским во время заезда на английскую базу Портсмут по дороге в США.

Противоминные корабли переименованы в «Мелитополь», «Мариуполь», «Геническ», «Черкассы» и «Чернигов», на них сформированы украинские экипажи, которые уже сейчас проводят совместные с НАТО учения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Зеленский сообщил, что корабли «до окончания войны будут базироваться» в Британии, «а позже смогут выполнять задачи по разминированию морской акватории Украины».

Учитывая, что в «нейтральной» Турции строятся и уже проходят испытания два корвета «Гетман Мазепа» и «Павел Сагайдачный», покровители бандеровцев рассчитывают, что самостийники сохранят выход к морю – то есть, Россия не вернёт Одессу и не создаст коридор к Приднестровью.

Новый британский премьер Энди Бернем заверил Зеленского, что намерен «усиливать давление на РФ».