Сигнал Лондона: Не дадим русским вернуть Одессу!

Михаил Рябов.  
28.07.2026 09:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1989
 
Великобритания, Вооруженные силы, НАТО, Одесса, Политика, Россия, Украина


Пять старых НАТОвских тральщиков, которые британцы, голландцы и бельгийцы передали бандеровской Украине, были осмотрены кокаинистом Зеленским во время заезда на английскую базу Портсмут по дороге в США.

Противоминные корабли переименованы в «Мелитополь», «Мариуполь», «Геническ», «Черкассы» и «Чернигов», на них сформированы украинские экипажи, которые уже сейчас проводят совместные с НАТО учения.

Пять старых НАТОвских тральщиков, которые британцы, голландцы и бельгийцы передали бандеровской Украине, были осмотрены...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Зеленский сообщил, что корабли «до окончания войны будут базироваться» в Британии, «а позже смогут выполнять задачи по разминированию морской акватории Украины».

Учитывая, что в «нейтральной» Турции строятся и уже проходят испытания два корвета «Гетман Мазепа» и «Павел Сагайдачный», покровители бандеровцев рассчитывают, что самостийники сохранят выход к морю – то есть, Россия не вернёт Одессу и не создаст коридор к Приднестровью.

Новый британский премьер Энди Бернем заверил Зеленского, что намерен «усиливать давление на РФ».

«Поддержка Украины остается неизменной. Думаю, подавляющее большинство британцев одинаково воспринимает ситуацию. Мы чувствуем несправедливость того, через что вам пришлось пройти, и четко осознаем, что наш долг – быть рядом с вами и поддерживать вас», – пообещал Бернем.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Сигнал Лондона: Не дадим русским вернуть Одессу!

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора