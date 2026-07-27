Следующей после Украины на убой пустят возродившую нацизм Германию
После падения Украины на антироссийскую войну погонят граждан Германии.
Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас раскручивают в качестве страны, которая пойдет на смену украинцам, Германию. И самое страшное – у немцев вот этот милитаристский дух, ранее спавший, где-то там находившийся на дне, он очень быстро просыпается.
И опасность очень серьезная, что немцы будут против нас воевать. А дата называется 2030 год. Будут выборы в России. Срок президента Путина завершается, новые выборы надо проводить. И вот они хотят под этот момент подгадать», – сказал Кнутов.
«Почему сейчас бьют по НПЗ, бьют по маркетплейсам и так далее. Делается все для того, чтобы создать недовольство среди народных масс и таким образом сорвать выборы, которые у нас будут в Государственную Думу в сентябре месяце.
Либо создать мощный протестный электорат, который повлияет на результаты выборов, чтобы туда можно было провести оппозицию. То есть вот это чисто политические акции», – добавил он.
English version :: Читать на английском Следующей после Украины на убой пустят возродившую нацизм Германию