После падения Украины на антироссийскую войну погонят граждан Германии.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас раскручивают в качестве страны, которая пойдет на смену украинцам, Германию. И самое страшное – у немцев вот этот милитаристский дух, ранее спавший, где-то там находившийся на дне, он очень быстро просыпается.

И опасность очень серьезная, что немцы будут против нас воевать. А дата называется 2030 год. Будут выборы в России. Срок президента Путина завершается, новые выборы надо проводить. И вот они хотят под этот момент подгадать», – сказал Кнутов.