Денацификация АЗС: Бортник призвал киевлян запасаться бензином
Украинские заправки будут поражаться все больше и глубже, от чего практически невозможно защититься.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт прокомментировал информацию, которую озвучил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик: русские уничтожили более 80 АЗС в области, а маршрут Харьков-Полтава остался полностью без заправок. По словам Скорика, ситуация с АЗС на Харьковщине лишь ухудшается.
«Думаю, что в силу развития технологии дронов заправки дальше будут гореть всё глубже и глубже в территории», – уверен Бортник.
Он считает, что реальная зона боевых действий будет расширяться, а в отдельных регионах придется перейти к наливу топлива из бочек».
«И нам всем надо готовиться, во-первых, к созданию запасов топлива, даже частных запасов топлива. Друзья, наберите канистру обязательно, особенно, если вы живёте на левом берегу Киева или в северных регионах Украины.
И, во-вторых, надо готовиться к этим бочкам, как в 90-х – как местам, где дальше может распределяться бензин или дизель», – предупреждает Бортник.
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