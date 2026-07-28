Денацификация АЗС: Бортник призвал киевлян запасаться бензином

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Украинские заправки будут поражаться все больше и глубже, от чего практически невозможно защититься.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал информацию, которую озвучил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик: русские уничтожили более 80 АЗС в области, а маршрут Харьков-Полтава остался полностью без заправок. По словам Скорика, ситуация с АЗС на Харьковщине лишь ухудшается.

«Думаю, что в силу развития технологии дронов заправки дальше будут гореть всё глубже и глубже в территории», – уверен Бортник.

Он считает, что реальная зона боевых действий будет расширяться, а в отдельных регионах придется перейти к наливу топлива из бочек».