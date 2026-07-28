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Украина не способна вернуть утраченные территории и добиться вывода российских войск, потому что она еще воюет только благодаря помощи Запада.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Филипу Хорфу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас находимся в ситуации, когда на поле боя установилась некоторая стагнация, и Украина сейчас пытается атаковать вглубь территории России по объектам энергоснабжения, а также гражданским целям. Например, на автобус в Белгородской области… Но прорыв не может быть достигнут таким образом. Причина успеха этих атак в том, что США продолжают оказывать помощь. Программы обеспечения ИИ поставляются компанией «Палантир», – сказал Куят.

Он считает, что западная высокотехнологическая помощь не поможет Украине, поскольку решающим фактором являются солдаты, которых ВСУ не хватает.