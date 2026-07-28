Немецкий генерал: Поражение Украины неизбежно, а войну в Европе еще можно предотвратить

Елена Острякова.  
28.07.2026 13:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, НАТО, Россия, Украина


Украина не способна вернуть утраченные территории и добиться вывода российских войск, потому что она еще воюет только благодаря помощи Запада.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Филипу Хорфу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не способна вернуть утраченные территории и добиться вывода российских войск, потому что она...

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«Мы сейчас находимся в ситуации, когда на поле боя установилась некоторая стагнация, и Украина сейчас пытается атаковать вглубь территории России по объектам энергоснабжения, а также гражданским целям. Например, на автобус в Белгородской области… Но прорыв не может быть достигнут таким образом. Причина успеха этих атак в том, что США продолжают оказывать помощь. Программы обеспечения ИИ поставляются компанией «Палантир», – сказал Куят.

Он считает, что западная высокотехнологическая помощь не поможет Украине, поскольку решающим фактором являются солдаты, которых ВСУ не хватает.

«Есть только один способ предотвратить военное поражение Украины, которое означало бы, что государственный суверенитет и благополучие этой страны будут находиться под угрозой. Это политический крах этой страны. И единственный способ предотвратить это – вести мирные переговоры, учитывая интересы безопасности обеих сторон в этой войне. Положить этому конец до того, как произойдет поражение, а война пространственно обострится в Европе и станет великой европейской войной за Украину», – сказал Куят.

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English version :: Читать на английском Немецкий генерал: Поражение Украины неизбежно, а войну в Европе еще можно предотвратить

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