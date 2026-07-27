Если позволять украинским неонацистам постоянно провоцировать тотальную инфраструктурную войну, то многие крупные украинские города могут стать непригодными для жизни.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам сразу предскажу, что будет при заморозке: противник начнет накапливать в геометрической прогрессии дроны и ракеты, и потом внезапно нападет на нас через год-два. И тогда снова будут гореть и маркерплейсы, и склады, и все что угодно.

Что касается ударов по инфраструктуре – Украина может причинить России крайне серьезные последствия. А Россия сможет делать так, что на Левобережье Украины и большей части Правобережья будет территория, непригодная для жизни человека.

Без всякого ядерного оружия, просто уничтожив систему жизнеобеспечения на этой территории», – сказал Пилько.