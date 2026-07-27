«Украина станет непригодной для жизни» – эксперт о последствиях возни с Зеленским

Максим Столяров.  
27.07.2026 17:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если позволять украинским неонацистам постоянно провоцировать тотальную инфраструктурную войну, то многие крупные украинские города могут стать непригодными для жизни.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если позволять украинским неонацистам постоянно провоцировать тотальную инфраструктурную войну, то многие крупные украинские города...

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«Я вам сразу предскажу, что будет при заморозке: противник начнет накапливать в геометрической прогрессии дроны и ракеты, и потом внезапно нападет на нас через год-два. И тогда снова будут гореть и маркерплейсы, и склады, и все что угодно.

Что касается ударов по инфраструктуре – Украина может причинить России крайне серьезные последствия. А Россия сможет делать так, что на Левобережье Украины и большей части Правобережья будет территория, непригодная для жизни человека.

Без всякого ядерного оружия, просто уничтожив систему жизнеобеспечения на этой территории», – сказал Пилько.

«То, что мы сейчас делаем (морская блокада Одессы) – это цветочки. Россия может сделать так, что такие города, находящиеся по линии фронта (это Харьков Запорожье, Сумы, Херсон, частично Днепропетровск и Николаев) – там нельзя будет жить людям вообще. Просто перебив систему жизнеобеспечения.

Если против нас ведут тотальную инфраструктурную войну, мы устроим то же самое. Этот режим не имеет права на существование, он должен быть уничтожен. Не Украина, подчеркиваю, украинский народ, а режим, который сейчас находится на Украине, и контролирует эту страну.

Это режим наследников госпереворота на Украине с февраля 2014 года. Мы не можем оставить нацистов на наших западных границах у власти. Мы должны их добить», – добавил он.

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