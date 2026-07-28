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Украине нужно освобождаться в политике от структур американского «филантропа» Джоржа Сороса, иначе она рискует превратиться в Молдову.

Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если правительство хочет, чтобы у государства были суверенитет и независимость, птенцам гнезда Соросова нужно подрезать крылышки. Иначе будет, как в Молдове –такая независимость, что от самих молдаван уже ни черта не зависит. Выборы делает диаспора. Пойди разберись, когда 600 избирательных участков открыли в спортзалах, кафетериях, библиотеках. У какой оппозиции есть такие ресурсные возможности?», – рассуждал Золотарев.

По его словам, на Украине структуры Сороса оперативно предложили свои кандидатуры на все ключевые посты Владимиру Зеленскому, когда тот пришел к власти и испытывал кадровый голод.

Аналогичная ситуация, по словам Золотарева складывается в Армении. В то же время в среднеазиатских республиках и Венгрии у Сороса «коса нашла на камень».

По всей видимости, политтехнолог предупреждает о том, что приведшие Зеленского к власти соросовцы сегодня постоянно с ним конфликтуют, и все свое влияние направили как раз против него, организовав уже второй картонный майдан в поддержку набирающего популярность экс-министра обороны Федорова.

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