Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев».

Об этом в беседе с телеведущей-экстремистской заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вятрович сокрушается, что в Польше антиукраинская направленность «уже выносится с политический на геополитический уровень». Он имеет в виду включения в официальный доклад Европарламента польских поправок о перспективах членства Украины в ЕС, в которых подчеркивается связь между идеологией УПА и нацизмом и осуждается Волынская резня.

«Польша хочет свою концепцию набрасывать, навязывать всему миру. К сожалению, в Европе нет понимания того, насколько это фальшиво, насколько эта конкретная резолюция была использована просто как инструмент для польских правых и ультраправых. Легализация их нарратива», – тревожится нацист.

По его словам, Европарламент не обращает внимания на то, что в Польше «люди в пилотках с черепом и костями нападают на украинцев». Он добавил, что теперь эти поляки могут говорить, что «не мы такие плохие, а это общая европейская норма».