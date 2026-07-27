Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Игорь Шкапа.  
27.07.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев».

Об этом в беседе с телеведущей-экстремистской заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев». Об этом...

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Вятрович сокрушается, что в Польше антиукраинская направленность «уже выносится с политический на геополитический уровень». Он имеет в виду включения в официальный доклад Европарламента польских поправок о перспективах членства Украины в ЕС, в которых подчеркивается связь между идеологией УПА и нацизмом и осуждается Волынская резня.

«Польша хочет свою концепцию набрасывать, навязывать всему миру. К сожалению, в Европе нет понимания того, насколько это фальшиво, насколько эта конкретная резолюция была использована просто как инструмент для польских правых и ультраправых. Легализация их нарратива», – тревожится нацист.

По его словам, Европарламент не обращает внимания на то, что в Польше «люди в пилотках с черепом и костями нападают на украинцев». Он добавил, что теперь эти поляки могут говорить, что «не мы такие плохие, а это общая европейская норма».

«Что еще обидно, в резолюции сказано о скорби, боли поляков, их чувствительности. А что говорить о чувствительности украинцев, когда там же, на трибуне Европарламента, выходит крайне правая польская деятельница и рвет красно-черный флаг, который сейчас на каждой второй могиле тех, кто защищает Украину, Европу, тот же Европарламент! Здесь украинскую чувствительность не нужно учитывать?

Только потому, что пока нет украинского представительства в Европарламенте, можно делать то, что хочется крайне правым польским политикам или созвучным с ними пророссийским политикам, которые, к сожалению, тоже представлены в Европарламенте?», – негодует Вятрович.

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