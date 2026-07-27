«Россия бьёт рекорды по обстрелам Украины!» – британский дипломат подстрекает к «продолжению сопротивления»

С каждым месяцем Россия устраивает всё более жесткие обстрелы Украины.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила постпред Британии Барбара Вудворд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около половины из них были направлены на Киев. Растёт число жертв, а Россия продолжает атаковать гражданскую и коммерческую инфраструктуру», – вещала Вудворд.

«Россия продолжает наращивать масштабы насилия в отношении Украины. В июле Россия планирует выпустить по Украине более 300 ракет – это мрачный военный рекорд.

«19 июля три крылатые ракеты попали в грузовое судно, перевозившее зерно из Одессы, в результате чего погибли десять мирных жителей. 24 июля в результате новых обстрелов было повреждено консульство Латвии в Славянске.

Безрассудные действия России также привели к неоднократным вторжениям беспилотников в воздушное пространство Румынии за последние четыре дня.

Британия полностью солидарна с Украиной, Латвией и Румынией. Украина реализует своё право на самооборону. Мы приветствуем создание коалиции по противоракетной обороне», – добавила британский дипломат.