Арестович: «Федоров скармливает украинцам туфту о воюющих роботах»
Не желающие попасть в окопы украинцы охотно верят фантастическим обещаниям уволенного с должности министра обороны Михаила Фёдорова о создании «армии роботов», которая отменила бы насильственную мобилизацию. Крипто-«ухилянты» при этом не замечают никаких противоречий с тезисом об «экзистенциальной войне», которым пропаганда уже который год промывает мозги «громадянам».
Об этом в эфире своего блога заявил экс-советник Зе-офиса экстремист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начинается игра на потеху толпе. «Смотрите, мы сейчас как сделаем, у нас будет современная армия, не нужна мобилизация. Будут воевать дроны, наёмники и роботы!». И вот эта вся туфта падает на голову гражданам Украины, которые в результате имеют армию не того масштаба и качества, которая им нужна была для того, чтобы воевать, как нам рассказывают, в «экзистенциальной войне», – обратил внимание Арестович.
Он уверен, что вся грызня за кресло министра обороны – из-за денег.
«Заходит транш на 40 миллиардов евро от ЕС на оборону первый, и такая суета начинается вокруг армии и вокруг поста… Ведь ещё будет транш. Понимаю, что «снарядная коалиция» воюет с «дроновой», и «дроновая» воюет внутри себя», – объяснил Арестович причину схватки между Зе-подельниками.
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