Арестович: «Федоров скармливает украинцам туфту о воюющих роботах»

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Не желающие попасть в окопы украинцы охотно верят фантастическим обещаниям уволенного с должности министра обороны Михаила Фёдорова о создании «армии роботов», которая отменила бы насильственную мобилизацию. Крипто-«ухилянты» при этом не замечают никаких противоречий с тезисом об «экзистенциальной войне», которым пропаганда уже который год промывает мозги «громадянам».

Об этом в эфире своего блога заявил экс-советник Зе-офиса экстремист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинается игра на потеху толпе. «Смотрите, мы сейчас как сделаем, у нас будет современная армия, не нужна мобилизация. Будут воевать дроны, наёмники и роботы!». И вот эта вся туфта падает на голову гражданам Украины, которые в результате имеют армию не того масштаба и качества, которая им нужна была для того, чтобы воевать, как нам рассказывают, в «экзистенциальной войне», – обратил внимание Арестович.

Он уверен, что вся грызня за кресло министра обороны – из-за денег.