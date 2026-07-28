«Будет крайне востребован»: новый российский самолёт скоро поступит в эксплуатацию

Максим Столяров.  
28.07.2026 16:59
  (Мск) , Москва
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Авиастроение, Дзен, Общество, Политика, Россия


В этом году на российский рынок начнут поступать новые самолёты Ил-114-300, производство которых полностью локализировано.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом году на российский рынок начнут поступать новые самолёты Ил-114-300, производство которых полностью...

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«На ПМЭФ мы презентовали самолёт Ил-114-300.

Мы закончили основные испытания, получили сертификат. И самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. Есть такой самолет ATR 72, есть еще ряд изделий, которые хуже по некоторым характеристикам, чем наш Ил-114.

У него топливная эффективность выше, то есть он летит хорошо, далеко, быстро, по сравнению с такими же аналогами в классе.

Первым покупателем стала компания «Второй Архангельский авиаотряд». И мы к концу этого года первые три машины им поставляем.

Уже сейчас по следам ПМЭФ мы попросили у президента о поддержке финансирования новой партии этих самолетов. Они будут крайне востребованы. Например, авиакомпания «Аврора», которая у нас обслуживает транспортные потребности на Дальнем Востоке», – сказал Алиханов.

«Мы получили поддержку президента, и получаем финансирование из Фонда национального благосостояния для того, чтобы приступить к строительству и поставке в ближайшие годы еще очередной партии, в том числе для «Авроры».

У нашего Ил-114 60-66 мест, в зависимости от компоновки салона. И это как раз машина, которая очень хорошо себя будет вести на внутрирегиональных или межрегиональных полетах. Ну, условно, в пределах одного федерального округа, это вот самое то, что надо», – добавил он.

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