Американские дипломаты поспорили, затмил ли Иран Украину

Елена Острякова.  
05.08.2026 13:09
  (Мск) , Москва
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Политика, США, Украина


Первый визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев не отвлечет их от проблемы Ирана, на которой они сейчас соредоточены.

Об этом бывший посол США в НАТО Дуглас Лют заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первый визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев не отвлечет их...

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«Перспективы переговоров таковы, что у Уиткоффа и Кушнера сейчас другие заботы. Украина отходит на второй план дипломатической повестки. У них полно дел из-за того, что происходит в Персидском заливе, а круг советников, которым они доверяют, настолько узок, что они не могут заниматься двумя делами одновременно.Так что я не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время, потому что ситуация в Персидском заливе не изменится», – сказал Лют.

Бывший посол США на Украине и Узбекистане Джон Хербст не согласился с ним. Он считает, что слова  госсекретаря США Марко Рубио об отказе от посредничества в украинском конфликте являются дипломатической уловкой.

«Заявление об остановке переговоров о прекращении российской войны на Украине можно интерпретировать, как попытку успокоить нефтяные рынки. Мол, смотрите, мы решаем проблему в Персидском заливе, так что Кушнер и Уиткофф будут доступны», – сказал Хербст.

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