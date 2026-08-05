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У Запада может никогда не получиться забрать у России ее новые регионы на Украине.

Об этом исследователь из американского «Института изучения войны» Джордж Баррос заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о стратегической цели вытеснить русских со всей территории Украины, я хочу сказать, что на выполнение этой грандиозной задачи уйдут годы. Возможно, она даже невыполнима», – сказал Баррос.

Поэтому он ставит перед Украиной гораздо более скромную цель – остановить неуклонное наступление России.