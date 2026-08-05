Миссия невыполнима: Запад не сможет вернуть Украине освобожденные Россией территории
У Запада может никогда не получиться забрать у России ее новые регионы на Украине.
Об этом исследователь из американского «Института изучения войны» Джордж Баррос заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы говорим о стратегической цели вытеснить русских со всей территории Украины, я хочу сказать, что на выполнение этой грандиозной задачи уйдут годы. Возможно, она даже невыполнима», – сказал Баррос.
Поэтому он ставит перед Украиной гораздо более скромную цель – остановить неуклонное наступление России.
«Путин четко сформулировал свою теорию победы. Он считает, что его войска, даже если они продвигаются медленно, и потери огромны, все равно смогут взять верх в затяжной войне на истощение. Потому что при прочих равных поддержка Украины со стороны Запада ослабнет.
Украина относительно небольшое зерно для России, которая является большим жерновом и победит.
Но эта теория победы работает до тех пор, пока скорость продвижения российских войск составляет хотя бы плюс 0,1. Как только она становится нулевой или отрицательной, теория перестает работать», – сказал Баррос.
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