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В Киеве подсчитывают катастрофический ущерб от ночного удара несколькими десятками баллистических ракет, которые не смогла перехватить украинская ПВО.

Разгромлены склады и распределительные центры «Эпицентра» (сеть строительных гипермаркетов), «Новой почты», «Rozetka» (маркетплейс), «Novus» (продуктовые супермаркеты, спонсировали боевиков запрещенного «Азова») – все они использовались для тайного хранения БПЛА или комплектующих к ним, сообщили в Минобороны РФ.

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«Бьём, раз слов не понимают», – такой картинкой сопроводило военное ведомство сообщение.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев поясняет:

«Сегодня ВС РФ нанесли первый ассиметричный чисто медийный массовый ракетно-дроновый удар за все время СВО. Показали, что тоже можем не хуже и даже лучше… По мне, так полезнее для целей и задач СВО тратить наши прекрасные ракеты на такие удары, чем по «местам сборки и хранения БПЛА». Но ещё лучше, конечно, по плотинам ГЭС, Днепровским мостам и открытым распределительным устройствам АЭС».

Украинское правительство с утра собирает экстренное совещание с пострадавшими представителями бизнеса.

Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол признаёт, что массированный удар по Киеву – расплата за 40-дневный план Зеленского по террору России.

«Зейло своим языком провел операцию по принуждению врага к миру. Хотя его действия и преступная бездеятельность больше напоминают принуждение кого-то другого к капитуляции… …Самая показательная история – с «Эпицентром». Там возможно сокращение ряда направлений деятельности. Только за эту ночь были поражены 2 ключевых логистических комплекса, компания приостанавливает производство керамики и переносит его за границу, об этом официально заявлено… Интересно, а где сегодня ночевал Вовочка. Из какой резиденции он приедет, чтобы возложить цветы, когда все закончится, и спасатели устранят угрозы?» – возмущается Черновол.

Депутат Верховной рады нацистка Ирина Геращенко (принимала участие в издевательствах над русскими политзаключенными) описывает атмосферу в Киеве:

«Многие женщины с детьми впервые с 2022 года задумываются о выезде, потому что психологически не выдерживают ночевок в метро, постоянной баллистической угрозы и страха».

Бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе (подельник сидящего ныне Михаила Саакашвили) удивлен:

«Меня, все-таки, терзает вопрос, сколько же эти твари клепают баллистики в неделю?! Подозреваю, что больше чем весь блок НАТО вместе взятый! Мрак конечно же…. По данным нашей военной разведки, у них они уже должны были закончиться еще в 2022м году. При всем моем уважении к ним, в прогнозах по баллистике наши не особо сильны».

Олигарх Петр Порошенко (в списке террористов в РФ) негодует:

«Ни одну баллистическую ракету сбить не удалось... Но что у нас сейчас? Нет министра обороны. Нет министра иностранных дел. Нет посла в США. Нет закона о бомбоубежищах. Пустые кресла в Минобороны и МИД стоят с 16 июля. Это ровно те два человека, которые должны сейчас добиваться у партнеров поставок ракет и ежедневно стучаться в двери Вашингтона, Берлина, Брюсселя. Вместо этого – исполняющие обязанности без мандата, а монобольшинство на каникулах до 18 августа».

Экономический обозреватель Иван Лизан обращает внимание: