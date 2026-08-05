Украинский экс-министр: Европейские армии будут бессильны перед Россией

Китай отговорил Россию от использования ядерного оружия в Европе.

Об этом бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что существуют внешние факторы, которые сдерживают Путина от эскалации, в том числе, ядерной. Об этом говорят с самого начала полномасштабного вторжения. Мы считаем, что Китай играет в этом не последнюю роль . За кулисами происходит много движений, направленных на то, чтобы удержать Россию от таких неразумных шагов», – сказал Загороднюк.

Он считает более вероятным сценарий «горизонтальной эскалации где-нибудь в Европе с применением обычных или нетрадиционных вооружений в ограниченном масштабе».

«Они начнут агрессию против некоторых европейских стран, но не в классическом понимании, не с применением обычных вооружений, не в виде вторжения в страну, чтоб удержать ее, а в виде чего-то, что полностью переключит внимание Европы, НАТО и так далее.

Эти риски высоки, ведь Россия знает, как добиться успеха. Она умеет вести совсем другую войну.

А большинство европейских армий по-прежнему ориентированы на традиционные доктрины и традиционные методы ведения войны. Они могут оказаться беспомощными перед лицом российских сценариев», – сказал Загороднюк.