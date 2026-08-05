Оборонный комитет Рады: Нам не по зубам ни ракеты, ни пусковые установки «Искандеров»

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 12:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Россия, Украина


За все время Украине удалось поразить лишь одну пусковую установку российских баллистических ракет «Искандер».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За все время Украине удалось поразить лишь одну пусковую установку российских баллистических ракет «Искандер»....

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Депутат считает, что российская баллистика стала для Украины угрожающей проблемой, которую никто не знает как решить из-за дефицита соответствующих противоракет к системам «Пэтриот».

Он считает, что в этой ситуации более эффективно стараться поражать пусковые установки, которые располагаются неподалеку от границ, но признает, что это достаточно сложно.

«Во-первых, они прикрываются. Во-вторых, для того чтобы это эффективно делать, нам нужны новые способности. Для этого и велись разговоры о возможности применения Старлинк на территории России, чтобы попытаться поражать системы «Искандер», – говорит политик.

Правда, он признает, что пусковых утсановок «Искандеров» «мы поражали крайне мало».

«По-моему, два случая было, из которых один был не подтвержден, если не ошибаюсь. Попытаться бить не по стрелам, а по лучникам –  эффективная история, но она нуждается в дополнительных планах, которые пока реализовать не удается», – жалуется гость эфира.

Еще одним вариантом он называет поражение заводов, где выпускаются «Искандеры».

«То есть пробовать доставать до этих предприятий в первую очередь ракетами, потому что дроны не могут причинить им значительный ущерб. Но: а) таких предприятий очень много; б) большое количество из них находятся на большом расстоянии. У нас мало ракет и еще меньше ракет, которые способны пройти систему ПВО, попасть в конкретный цех и нанести существенный ущерб», – резюмировал Рахманин.

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English version :: Читать на английском Оборонный комитет Рады: Нам не по зубам ни ракеты, ни пусковые установки «Искандеров»

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