В Азербайджане советуют Украине использовать специалистов по вылизыванию, чтобы получить нужное от Трампа
Украине нужно использовать Дональд Трампа в своих интересах, играя на его самовлюбленности.
Об этом в беседе с обслуживающей Банковую телеведущей Натальей Мосейчук заявил Рамиз Юнус, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами азербайджанского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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С одной стороны, азербайджанец похвалил диктатора Зеленского, который в беседе с американской трамписткой, расисткой и сионисткой Лорой Лумер не стал однозначно называть Трампа лучшим президентом США в истории, как она просила, а съехал с темы.
«Но с другой стороны, надо играть на слабых нотках того или иного политического лидера. Если вы понимаете, что президент Трамп сегодня вот такой самовлюбленный нарцис, работайте именно в этом контексте. Соберите специалистов по этой области, и они скажут, что нужно говорить вот то, нужно делать то. И в конечном итоге получит результат», – сказал Юнус.
По его словам, надо брать пример с Москвы, которая не позволяет себе «ничего лишнего в отношении Дональда Трампа».
«Они понимают его психотипаж, потому что он может вести с ними точно так же, как сегодня он ведёт с тем же Ираном… да, он может себе позволить. И таким образом он может сделать то, что им не нравится. Понимаете? Поэтому они работают. Вот так надо работать», – заявил Юнус.
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