Американцы посмотрели на Украину и ужаснулись, сколько дронов сможет наклепать Китай
США должны производить больше дронов, чем Украина, чтобы в будущем противостоять Китаю.
Об этом специалист по ИИ Клара Калудерович заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы производим примерно 300 тыс. дронов в год, в то время, как Украина официально производит 8 млн дронов.
Если вы поговорите с компаниями, то все они скажут, что их будет значительно больше к концу этого года. Нам нужно иметь возможность производить на этих уровнях, чтобы иметь возможность сдерживать противников и идти в ногу с тем, что происходит. Наши противники учатся, и это происходит по всему миру.
Если Украина может производить 8 млн БПЛА в год под обстрелами, просто представьте, сколько сможет производить Китай, если дело дойдет до конфликта с США или Тайванем», – сказала Калудерович.
Она считает, что масштабировать производство дронов Украину заставил не Пентагон, а Британия «при поддержке от «Стралинк» и других американских новаторов». Сейчас производится по дрону каждые 24 секунды.
Главное преимущество «украинских дронов» – их дешевизна. Это «ключевой стандарт, который задала Украина. Калудерович предлагает засылать американские компании, чтобы они могли перенять опыт быстрого инновационного цикла тестирования
«Я думаю, что больше американских компаний должны быть не месте в Украине, работая с этими технологиями. Сейчас их несколько, но их должно быть больше, чтобы реально тестировать и внедрять то, что мы разрабатываем в Штатах. Мы должны проводить тестирование там и вносить изменения, чтобы убедиться, что мы действительно так эффективны, как заявляем. Речь идет о национальной безопасности», – сказала Калудерович.
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