США должны производить больше дронов, чем Украина, чтобы в будущем противостоять Китаю.

Об этом специалист по ИИ Клара Калудерович заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы производим примерно 300 тыс. дронов в год, в то время, как Украина официально производит 8 млн дронов.

Если вы поговорите с компаниями, то все они скажут, что их будет значительно больше к концу этого года. Нам нужно иметь возможность производить на этих уровнях, чтобы иметь возможность сдерживать противников и идти в ногу с тем, что происходит. Наши противники учатся, и это происходит по всему миру.

Если Украина может производить 8 млн БПЛА в год под обстрелами, просто представьте, сколько сможет производить Китай, если дело дойдет до конфликта с США или Тайванем», – сказала Калудерович.