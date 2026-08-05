В Израиле арестован российский эксперт, критиковавший сионистов
Спецслужбы Израиля арестовали по прилёту в эту страну российского публициста Артёма Кирпичёнка, который известен резкой критикой сионистов.
Кирпичёнок 2 августа успел сообщить о приземлении самолёта, после чего связь с ним прервалась на несколько дней. Друзья забили тревогу. Сегодня об аресте сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина.
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«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК. У него двойное гражданство, и Израиля, и России. Его дело ведет адвокат Инна Лед», – написала Митина.
Телеведущий Михаил Тюренков уточняет биографию Кирпичёнка:
«Замечательный русский историк и публицист. Человек левых, социалистических, но патриотических взглядов. Последовательный антисионист, друг палестинского народа…
Ребёнком Артёма увезли в Израиль, где он выучился, получил степень доктора философии и вернулся в Россию, в родной Ленинград…
Артём – автор ряда книг, включая антисионистские интеллектуальные бестселлеры «Народная история Израиля» и «Израиль: путь к катастрофе». Что его дёрнуло в нынешних обстоятельствах полететь туда через Ереван «на мероприятие», ума не приложу. Это всё равно, как журналисты Царьграда поедут (тоже через какую-нибудь третью страну) на конференцию в оккупированный такими же нацистами-сионистами Киев».
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