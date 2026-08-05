В Израиле арестован российский эксперт, критиковавший сионистов

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Спецслужбы Израиля арестовали по прилёту в эту страну российского публициста Артёма Кирпичёнка, который известен резкой критикой сионистов.

Кирпичёнок 2 августа успел сообщить о приземлении самолёта, после чего связь с ним прервалась на несколько дней. Друзья забили тревогу. Сегодня об аресте сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

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«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК. У него двойное гражданство, и Израиля, и России. Его дело ведет адвокат Инна Лед», – написала Митина.

Телеведущий Михаил Тюренков уточняет биографию Кирпичёнка: