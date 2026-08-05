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Нешуточный скандал разразился в Молдове из-за визита в страну министра сельского хозяйства Афганистана Садра Азам Османи с двумя своими советниками. Делегация планирует пробыть в Кишиневе со 2 по 7 августа.

Власти попытались объявить этот визит неофициальным, поскольку Молдова соблюдает санкционные режимы против Афганистана и не признает правительство Талибана.

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Однако вскоре выяснилось, что приглашение инициировал молдавский Минсельхоз, а МИД выдал Османи с советниками визы, поэтому афганская делегация формально не подпадает под санкции.

Молдавские дипломаты несколько путанно пояснили, что гости будут обсуждать возможности гуманитарных поставок продовольствия в Афганистан, при этом двусторонние встречи и другие официальные контакты проводиться не будут.

При этом афганское телевидение гордостью рассказала о визите своего министра в «европейскую страну Молдову, кандидата в члены ЕС». По данным афганских СМИ, стороны обсуждают сотрудничество в сфере сельского хозяйства, аграрных технологий, научных исследований и инноваций.

В Кишиневе возмутились как прозападные, так и оппозиционные комментаторы. Партия развития и консолидации Молдовы назвала визит «верхом некомпетентности и деградации», который делает страну «нефункциональной по всем направлениям».

«Партия PAS, где бездарно, а где целенаправленно и последовательно лишающая молдавских фермеров любых внешних рынков, кроме «правильных», теперь имеет тупую и циничную наглость возмущаться тем, что для наших сельхозпроизводителей представляет ценность даже весьма специфический рынок Исламского Эмирата Афганистан», – указал один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Юрий Мунтян.

Политолог Илья Киселев предположил, что молдавское правительство собирается разводить опиумный мак «с последующим развитием производства героина».

«В Брюсселе наши власти рассказывают о европейских ценностях, демократии, правах человека и защите женщин. А в Кишинёве открывают двери перед чиновниками режима, который эти права демонстративно растоптал», – возмущается гражданский активист Лео Огарев.

Молдавское правительство срочно занялось проверкой законности процедуры выдачи приглашений и виз.

«Необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры», – заявил по радио генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

Во вторник премьер-министр Молдовы Василе Тофан назвал визит талибов ошибкой и пообещал пересмотреть «правила координации». Вместо поиска «стрелочников» власти намерены ужесточить правила дипломатического согласования.

«Очевидно деликатный случай рассмотрели как обычное административное дело», — написал Тофан в соцсетях

Эксперт Октавиан Раку считает позором, если афганскую делегацию обяжут покинуть страну.

«Вероятно, единственное впечатление, которое талибы увезут, что в Молдове бардак и беспредел ещё больше, чем у них дома. Мы дошли до того, что опозорились даже перед Афганистаном», – написал Раку.

Молдавский политтехнолог Ян Лисневский предположил, что скандальный визит связан с тем, что Молдова продолжает терять позиции в Global Soft Power Index.

«Сирия уже демонстрирует заметный рост международного влияния, а Афганистан постепенно улучшает свои показатели, сокращая отставание, от Молдовы которая в этом плане совсем отстала. По Brand Finance Global Soft Power Index 2026: Молдова находится на 128 месте отставая от Сирии на 3 позиции, которая находится на 125 месте, также Афганистан улучшил положение и сократил отрыв от Молдовы», – написал Лисневский.

Пока о прерывании визита талибов в Молдову никто не сообщал.