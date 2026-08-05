Украинцы, благодарите Зеленского: Удары по Киеву и Львову станут регулярными
40-дневный террористический план кокаиниста Зеленского по «принуждению России к миру» привёл лишь к тому, что ракетные удары по Киеву теперь станут регулярными и крайне болезненными.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.
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«Людоедские планы этих сорока дней ударов по мирным объектам, по топливным структурам, не увенчались успехом, моральный дух народа не подорван, с топливом, в общем-то, ситуация во всех регионах выправляется, в том числе в Крыму», – сказал эксперт.
Он обратил внимание на ночной удар по Киеву, совпавший с окончанием 40 дней террористической кампании Зеленского.
«Такие удары будут продолжать наноситься, я даже не сомневаюсь. Массированный групповой по югу, по логистике морской, по глубоким тылам на Западной Украине или непосредственно по Киеву. Они открыли этот «ящик Пандоры», – заявил офицер.
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