Под Екатеринбургом взорвали производителя дронов «Упырь»

Михаил Рябов.  
05.08.2026 13:46
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Гендиректор производящего фпв-дроны «Упырь» «Уралдронзавода» Владимир Ткачук взорван в автомобиле в поселке под Екатеринбургом. Его водитель погиб, сам Ткачук находится в реанимации.

«Вчера в районе 16 часов по Екатеринбургу, хохлы пытались подорвать Володю Ткачука, генерального директора УралДронЗавода. Погиб охранник Владимира, сам Володя ранен, но жив и хохлам тут особо радоваться не стоит. Упыри производились и будут производиться, их будет больше, они будут лучше, а после выздоровление Володи, в них добавятся сюрпризы», – пишет военкор Илья Мерш.

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Гендиректор производящего фпв-дроны «Упырь» «Уралдронзавода» Владимир Ткачук взорван в автомобиле в поселке под Екатеринбургом....

«УралДронЗавод» ранее был включен в санкционные списки Евросоюза и США. Компания возникла как стартап во время спецоперации на Украине.

В зоне СВО фиксировалось поражение дронами «Упырь» лодок с десантом на Днепре, укреплений и блиндажей ВСУ, американских танков Abrams, а также БМП Bradley.

Военкор Сергей Шилов объясняет:

«Упырь» изначально был народным дроном, произведенным в гараже. На него сбрасывали по рублю неравнодушные. Вскоре выяснилось, что он оказался очень эффективным на фронте – одним из первых стал использовать переменные частоты в управлении, обходя РЭБ. В итоге «Упырь» оправдал название – вырос до настоящего завода. Поэтому Володя и стал целью бандеровцев – как один из лучших в своем деле».

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