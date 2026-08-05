Под Екатеринбургом взорвали производителя дронов «Упырь»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гендиректор производящего фпв-дроны «Упырь» «Уралдронзавода» Владимир Ткачук взорван в автомобиле в поселке под Екатеринбургом. Его водитель погиб, сам Ткачук находится в реанимации.

«Вчера в районе 16 часов по Екатеринбургу, хохлы пытались подорвать Володю Ткачука, генерального директора УралДронЗавода. Погиб охранник Владимира, сам Володя ранен, но жив и хохлам тут особо радоваться не стоит. Упыри производились и будут производиться, их будет больше, они будут лучше, а после выздоровление Володи, в них добавятся сюрпризы», – пишет военкор Илья Мерш.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«УралДронЗавод» ранее был включен в санкционные списки Евросоюза и США. Компания возникла как стартап во время спецоперации на Украине.

В зоне СВО фиксировалось поражение дронами «Упырь» лодок с десантом на Днепре, укреплений и блиндажей ВСУ, американских танков Abrams, а также БМП Bradley.

Военкор Сергей Шилов объясняет: