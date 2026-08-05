В США подстрекают Украину бить по Уральским горам
Украине недостаточно поражать российские НПЗ и склады «Вайлдбериз», она должна нацелиться на ракетные базы.
Об этом экс-советник президента США времен Джорджа Буша-младшего Дебра Каган заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Успехи Украины в нанесении ударов большой дальности, как правило, связаны с поражением малозащищенных целей.
Чтобы добиться большей эффективности, нужно оптимизировать производство, сделать беспилотники более незаметными и способными поражать более защищенные цели. Удар по НПЗ – это одно, а объекту, связанному с баллистическими ракетами в Уральских горах, совсем другое. Я думаю, что это вполне возможно», – сказала Каган.
Она также считает, что Украина не должна зацикливаться на выпрашивании у США ракет «Патриот», а активней участвовать в натовском проекте «Фрея».
«Я думаю, они придумают что-то более эффективное не только против баллистических ракет, но и против гиперзвуковых», – сказала Каган.
English version :: Читать на английском В США подстрекают Украину бить по Уральским горам