В США подстрекают Украину бить по Уральским горам

Елена Острякова.  
05.08.2026 13:04
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, США, Украина


Украине недостаточно поражать российские НПЗ и склады «Вайлдбериз», она должна нацелиться на ракетные базы.

Об этом экс-советник президента США времен Джорджа Буша-младшего Дебра Каган заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине недостаточно поражать российские НПЗ и склады «Вайлдбериз», она должна нацелиться на ракетные базы....

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«Успехи Украины в нанесении ударов большой дальности, как правило, связаны с поражением малозащищенных целей.

Чтобы добиться большей эффективности, нужно оптимизировать производство, сделать беспилотники более незаметными и способными поражать более защищенные цели. Удар по НПЗ – это одно, а объекту, связанному с баллистическими ракетами в Уральских горах, совсем другое. Я думаю, что это вполне возможно», – сказала Каган.

Она также считает, что Украина не должна зацикливаться на выпрашивании у США ракет «Патриот», а активней участвовать в натовском проекте «Фрея».

«Я думаю, они придумают что-то более эффективное не только против баллистических ракет, но и против гиперзвуковых», – сказала Каган.

Метки:

English version :: Читать на английском В США подстрекают Украину бить по Уральским горам

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