Львовский телеведущий: Надо соглашаться на потерю 20% территорий. Дальше условия России будут только хуже

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 14:05
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


На Украине думают, как выжить в войне, но не задаются вопросом, как ее остановить.

Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине думают, как выжить в войне, но не задаются вопросом, как ее остановить....

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«Все думают о том, сколько нужно бомбоубежищ. Кто думает о том, как прекращать войну, можно спросить?

Все интересуются, как выжить зимой. Кто-то задает вопрос, что это должно как-то решаться и прекращаться, останавливаться даже ценой потерь, которые уже есть – все равно объективно по факту минус 20% территории.

Ничего другого не будет. Каждое следующее предложение прекращения войны будет хуже отклоненного предыдущего», – сказал Дроздов.

По его словам, украинцы «ищут 100 причин выжить в вечной войне».

«И никому в голову не приходит формировать запрос на выход из вечной войны. То есть, мы будем сосредотачивать все свои ресурсы, силы бюджета, волонтеров, всю свою энергию на работе с последствиями войны. И вообще никто в стране не будет формировать запрос на ее прекращение.

Я спрашиваю: мозги есть у кого-то или нет? Вот просто интересно, как называется в психиатрии непонимание причинно-следственной связи», – нудоумевает галичанин.

Он считает, война превращается в бесконечную историю для украинцев, которые лишь ищут способы, как жить без света, интернета, тепла и так далее.

«То есть мы ищем лайфхаки, как жить в кошмаре, в бесконечном ужасе и вечной войне», – резюмирует Дроздов.

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English version :: Читать на английском Львовский телеведущий: Надо соглашаться на потерю 20% территорий. Дальше условия России будут только хуже

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