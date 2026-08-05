Украине нужно полностью зачистить своё информационное пространство от присутствия выходцев из России.

Об этом в беседе с обслуживающей Банковую телеведущей Натальей Мосейчук заявил Рамиз Юнус, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами азербайджанского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым и Донбасс – однозначно, другой национальной идеи сегодня у Украины не может быть», – сказал Юнус.

Он предлагает брать пример с Азербайджана во Второй Карабахской войне.

«Граница Азербайджана по земле закрыта. У нас два соседа. Один – Россия, другой – Иран. Второй такой страны на планете нету, которая имеет границу и с Россией, и с Ираном. К нам можно проехаться только по воздуху. И, кроме этого, в информационном поле Азербайджана нет ни хороших русских и нет ни одного армянина, ни хорошего, ни плохого … Это мой опыт, опыт моей страны. Мы прошли через это», – говорит азербайджанец.

По его словам, Украине нужно искать новые подходы в работе в информационном пространстве Запада, отметив, что Киеву «нужны свои Такеры Карлсоны».

«Я сегодня ищу англоязычную тематику. Я не вижу сегодня там украинцев. Я не вижу этих украинцев ни в Европе, вот такого типа блогеров, у которых будет по 10, по 20 миллионов [аудитории]. Я не вижу их в США. Это должна быть государственная информационная политика.

Я не то, что их там не вижу, я в вашем информационном пространстве вижу огромное количество так называемых «хороших русских», этих проходимцев, которые все 35 лет вашей независимости, все эти Ходорковские, Каспаровы, Яковенко, Ганопольский, Шустер [указанные граждане – в списках иноагентов и террористов].

Им по 65-70 лет. Это все те, которые виноваты в том, что происходило в моём родном Азербайджане, виноваты в крови чеченского народа, грузинского, молдавского. Они же все же все поддерживали это всё, они делали. Разве не они это делали? И они сегодня в вашем информационном пространстве.

Вместо того, чтобы их выгнать, чтобы не было ни одного хорошего или плохого русского… Только автомат Калашникова и в окоп, если какой-то русский хочет получить индульгенцию от украинца», – заявил Юнус.