Нацист Мосийчук: Была вторичная детонация, на складах в Киеве действительно прятали оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На ряде пораженных минувшей ночью в Киеве целей произошла повторная детонация, что подтверждает использование складов гипермаркетов для тайного хранения вооружений.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Удар в основном пришёлся по логистическим центрам, по складам с оружием, по логистике обеспечения Киева, по складам в Киевской области. Предлагаю всем, кто радовался, скакал, прыгал, хлопал в ладоши по поводу попадания в склады «Wildberries», посчитать эту страшную арифметику войны. Посчитать, сколько складов «Новой Почты», сколько складов «Розетки», сколько других логистических центров было уничтожено этой ночью с продукцией, с посылками и со многими другими вещами. Кроме всего, детонация на нескольких складах, то есть, явно было оружие там», – заявил Мосийчук.

Он призывает немедленно прекращать боевые действия.

«Это страшная математика войны, которую надо останавливать, иначе сгорит Украина. Самое главное, что Зеленский, не замечая ничего вместе с «партией войны», продолжает накручивать всё. А некоторые люди этому аплодируют. А на самом деле «партия войны» ведёт Украину на заклание, на смерть. Дальнейшее продолжение войны ни к чему другому, кроме смертельного исхода для Украины, а самое худшее, – для украинского народа, – не приведёт».

Мосийчук анонсирует крайне тяжелую для украинцев зиму:

«Наступает зима, которая будет страшной. Говорят: «Да мы ж пережили, и всё типа нормально». Я говорю: «Подождите, подождите». Теперь будет ещё хуже, потому что после той зимы фактически ничего из энергоструктуры восстановить не удалось».

Читайте также: «30 ракет за 20 минут»: Россия поздравила Киев с окончанием 40-дневного плана Зеленского