40-дневный план Зеленского по террору России дал сбой

Михаил Рябов.  
24.07.2026 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Одесса, Россия, Румыния, Украина


Грузовое судно под флагом Либерии, перевозившее уголь на Украину, оставшуюся без шахт Донбасса, было повреждено в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море в ночь с 23 на 24 июля.

«По предварительным оценкам, инцидент мог быть вызван морским дроном или взрывом морской мины», – сообщает румынское издание Romanian Insider.

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Грузовое судно под флагом Либерии, перевозившее уголь на Украину, оставшуюся без шахт Донбасса, было...

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии (DSU), торговое судно Christiana B направлялось из Норфолка, США, на Украину. Повреждения в трюме позволили ему продолжить движение к берегу, где пройдет осмотр.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев указывает, что активизация боевых действий в Черном море привела к снижению грузопотока на 19% для России, а для Украины – на 68%.

«Если обнуление морского трафика Украины правда (это увидим в ближайшие несколько дней), то действия ВКС в июле 2026 года в Чёрном море станет их самой эффективной операцией за все время СВО, нанесшей самый большой ущерб противнику.

Если нулевой трафик продлится месяц, то средний, ущерб превратится в значительный, 2 месяца- критический, 3 месяца и больше – неприемлемый. Фактор, который заставит Киев пойти на реальные уступки в условиях окончания войны

Такое было за всё время СВО только один раз – в середине марта 2022 года, когда российские войска находились в Гостомеле и в пригородах Борисполя», – указывает Нахушев.

«Казалось бы, что могло пойти не так с 40дневным планом Зеленского по принуждению России к перемирию?» – иронизирует бывший советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, после 2014 года покинувший Киев и воевавший за ЛНР.

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English version :: Читать на английском 40-дневный план Зеленского по террору России дал сбой

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