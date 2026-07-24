40-дневный план Зеленского по террору России дал сбой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грузовое судно под флагом Либерии, перевозившее уголь на Украину, оставшуюся без шахт Донбасса, было повреждено в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море в ночь с 23 на 24 июля.

«По предварительным оценкам, инцидент мог быть вызван морским дроном или взрывом морской мины», – сообщает румынское издание Romanian Insider.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии (DSU), торговое судно Christiana B направлялось из Норфолка, США, на Украину. Повреждения в трюме позволили ему продолжить движение к берегу, где пройдет осмотр.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев указывает, что активизация боевых действий в Черном море привела к снижению грузопотока на 19% для России, а для Украины – на 68%.

«Если обнуление морского трафика Украины правда (это увидим в ближайшие несколько дней), то действия ВКС в июле 2026 года в Чёрном море станет их самой эффективной операцией за все время СВО, нанесшей самый большой ущерб противнику. Если нулевой трафик продлится месяц, то средний, ущерб превратится в значительный, 2 месяца- критический, 3 месяца и больше – неприемлемый. Фактор, который заставит Киев пойти на реальные уступки в условиях окончания войны Такое было за всё время СВО только один раз – в середине марта 2022 года, когда российские войска находились в Гостомеле и в пригородах Борисполя», – указывает Нахушев.