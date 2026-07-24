«Не понимаю возмущений, вы чего?» – Число отправившихся к Бандере на полигоне под Киевом растёт
Генпрокуратура Украины сообщила об увеличении до 10 погибших и 100 раненых в результате российского ракетного удара по полигону под Киевом, где проходила выставка военных дронов. Уже начались разбирательства и поиски виновных в том, что мероприятие было открыто анонсировано в СМИ.
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил: по месту проведении выставки попало две ракеты. Учитывая, что утренний залп по Киеву включал около 10 ракет (баллистику и «Цирконы»), вскоре из укро-столицы могут прийти подробности и о других целях.
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Интересная деталь: Зе-советник и разработчик БПЛА Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал, что не поехал на выставку, потому что «видел риски». В целом же, по его словам, «таких разных мероприятий проводятся десятки (если не сотни)».
«Признание «Флэша», что он, поскольку видит риски, сам свою задницу подставлять не будет, просто мега-цинично. К чужим жизням равнодушен, главное – свое!» – изумляется экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
Украинский тележурналист Влад Сидоренко считает, что украинцам еще повезло:
«Не понимаю возмущений, вы чего? Во-первых, вы должны быть благодарны, что военная выставка с онлайн регистрацией проходила на полигоне. А не возле детского садика, школы, в каком-нибудь густонаселенном районе».
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