«Не понимаю возмущений, вы чего?» – Число отправившихся к Бандере на полигоне под Киевом растёт

Михаил Рябов.  
24.07.2026 15:34
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Киев, Сожрите друг друга, Украина


Генпрокуратура Украины сообщила об увеличении до 10 погибших  и 100 раненых в результате российского ракетного удара по полигону под Киевом, где проходила выставка военных дронов. Уже начались разбирательства и поиски виновных в том, что мероприятие было открыто анонсировано в СМИ.

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил: по месту проведении выставки попало две ракеты. Учитывая, что утренний залп по Киеву включал около 10 ракет (баллистику и «Цирконы»), вскоре из укро-столицы могут прийти подробности и о других целях.

Генпрокуратура Украины сообщила об увеличении до 10 погибших  и 100 раненых в результате российского...

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Интересная деталь: Зе-советник и разработчик БПЛА Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал, что не поехал на выставку, потому что «видел риски». В целом же, по его словам, «таких разных мероприятий проводятся десятки (если не сотни)».

«Признание «Флэша», что он, поскольку видит риски, сам свою задницу подставлять не будет, просто мега-цинично. К чужим жизням равнодушен, главное – свое!» – изумляется экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Украинский тележурналист Влад Сидоренко считает, что украинцам еще повезло:

«Не понимаю возмущений, вы чего? Во-первых, вы должны быть благодарны, что военная выставка с онлайн регистрацией проходила на полигоне. А не возле детского садика, школы, в каком-нибудь густонаселенном районе».

 

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English version :: Читать на английском «Не понимаю возмущений, вы чего?» – Число отправившихся к Бандере на полигоне под Киевом растёт

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