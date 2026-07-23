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«Соросёнку» Михаилу Фёдорову, чтобы дожать кокаиниста Зеленского в борьбе за контроль над западными денежными потоками, остаётся лично выходить на «картонный майдан» и пытаться увеличивать численность протестов.

Правда, смотреться он будет неестественно, заявил киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Федоров, постоянно строивший свою политическую карьеру на полной лояльности к президенту, к верховному главнокомандующему, сейчас фактически является лицом уличных протестов, лицом майдана. Удивительно, кто бы мог такое подумать», – заявил Бутусов.

Он в очередной раз заявил, что подоплекой грызни являются 90 миллиардов евро кредита Украине, а не противоречия с Александром Сырским.

«Федорова просто быстро, мгновенно убрали до того, как он начал делить деньги, которые заходят от европейских партнеров. В принципе, можно сказать, что причиной увольнения было получение Украиной 90 миллиардов евро на оборону. Так что европейские партнеры, можно сказать, что, конечно, из добрых пожеланий, и дали толчок. Я думаю, что если бы денег не было, или они были бы значительно меньше, может быть, Федоров бы до сих пор находился в должности и выступал бы лицом войны в правительстве», – считает Бутусов.

Украинский дронщик Юрий Касьянов также подтверждает, что увольнение Федорова связано с деньгами – «фантастическими прибылями оборонных компаний».