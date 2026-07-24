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Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился подробностями срыва прошлогодних договоренностей времен встречи на Аляске. Впрочем, вновь так и не расшифровав для российской общественности, в чем же заключалась суть компромиссов по СВО, на которые соглашался идти Кремль.

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«В Анкаридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу… Были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение и есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были. Президент Трамп не раз говорил, в том числе в Анкоридже, – «вот это наше предложение», – сказал Лавров, очевидно, пытаясь опровергнуть своего американского коллегу Марко Рубио, который теперь отрицает какие-то договоренности.

Лавров вновь упомянул о готовности на некий компромисс, но все сорвалось из-за того, что обработанный европейцами Трамп так и не смог уломать Зеленского.

«Любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Он [Трамп] добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну, вот не получилось сделать. Я передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске… Украина сказала, что мы не будем ничего делать, потому что Евросоюз сказал, что не надо… Они же туда, в Вашингтон, сразу после встречи на Аляске поехали и долго-долго обрабатывали американскую администрацию. И вот теперь, после саммита «Семерки», они приняли декларацию, которая целиком поддерживает Украину, включая ее территориальную целостность, игнорируя полностью, что на огромной части бывшей украинской территории живут люди, которые объявлены террористами, которых сейчас новый главком Драпатый назвал нелюдьми… Но если посмотреть поглубже, Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, Америка опять с нами. И.о. министра иностранных дел господин Сибига, сказал: мы похоронили Анкориджские договоренности. Ну, если это та цель, которую американцы разделяют, то что же мы можем делать? Президент не раз говорил. Конечно, мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но цели свои добьемся при всех обстоятельствах. И последний комментарий. Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американских предложений происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах поставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации… И в значительной степени частью вот этой поддержки Зеленского является американской помощью. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его в Украину, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Старлинк работает, технологии высокие… Повторю еще раз, у нас совесть чиста, Как знаете: «пацан сказал – пацан сделал», – сказал Лавров.

Обозреватель Вадим Авва призывает МИД РФ перестать апеллировать к встрече на Аляске.

«Дальнейшее игнорирование очевидного факта: США и страны ЕС находятся в состоянии необъявленной войны с Россией, ничем хорошим для нашей Родины не закончится. Сегодня Санкт-Петербург атаковали почти 60 натовских БПЛА. Они откуда прилетели? Нам ссат в глаза: с территории Украины. Ложь. БПЛА летели из Финляндии, Эстонии, Латвии. Большей частью, полагаю, из Эстонии… Однако, мы глубокомысленно ищем виноватых, препарируем испустивший дух Анкориджа, изначально задуманный в качестве военно-политической операции в рамках большой войны, разработанной и управляемой США. Других дел нет? Давайте осудим заочно Трампа и Байдена за развязывание этой войны. И Нуланд. Лет по 13 впаяем. Поможет?».

Правозащитник Кирилл Кабанов соглашается: