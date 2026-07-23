Вскормленные и взращенные западными странами украинские неонацисты теперь начинают открыто угрожать своим соседям из ЕС.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил польский историк и политический обозреватель Майк Крупа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько недель назад бывший украинский парламентарий, а ныне командир на передовой [нацист Юрий Сиротюк] дал интервью, в котором сказал: «Эй, поляки, если вы снова начнёте возмущаться, то будьте осторожны, потому что наши парни, когда война закончится, будут страдать от усталости. Они вернутся к своим семьям в Польшу, и могут притащить с собой оружие».

И кто знает, на что они будут способны с помощью технологий дронов, к которым мы не готовы. Так что, Польша, следи за словами, а то украинцы могут нанести ответный удар», – сказал Крупа.