«Мы сами взрастили в Киеве свой худший кошмар» – польский историк

Максим Столяров.  
23.07.2026 21:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 532
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Вскормленные и взращенные западными странами украинские неонацисты теперь начинают открыто угрожать своим соседям из ЕС.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил польский историк и политический обозреватель Майк Крупа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вскормленные и взращенные западными странами украинские неонацисты теперь начинают открыто угрожать своим соседям из...

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«Несколько недель назад бывший украинский парламентарий, а ныне командир на передовой [нацист Юрий Сиротюк] дал интервью, в котором сказал: «Эй, поляки, если вы снова начнёте возмущаться, то будьте осторожны, потому что наши парни, когда война закончится, будут страдать от усталости. Они вернутся к своим семьям в Польшу, и могут притащить с собой оружие».

И кто знает, на что они будут способны с помощью технологий дронов, к которым мы не готовы. Так что, Польша, следи за словами, а то украинцы могут нанести ответный удар», – сказал Крупа.

«Буданов тоже недели две назад сказал, что мы ещё не достигли кульминации этого кризиса в польско-украинских отношениях. И добавил: поляки, если мы не прогибаемся перед русскими, которые в десять раз сильнее нас, с чего вы взяли, что мы испугаемся вас?».

То есть, мы кормили, мы финансировали, и сами создали свой худший кошмар в Киеве», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Мы сами взрастили в Киеве свой худший кошмар» – польский историк

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