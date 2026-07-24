Российский удар накрыл выставку военных беспилотников под Киевом

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Одной из целей утреннего ракетного удара по Киеву стала проходившая возле украинской столицы (в Бучанском районе) выставка вооружений.

«Не думаю, что все могу сказать. Но был очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. Там были наши знакомые. Официальные сообщения будут позже. Скорее всего, это было конкретно по месту события. К сожалению, имеем погибших и разрушения», – сказал в эфире укро-ТВ представитель одной из военных компаний Валерий Боровик.

Бывшая украинская ведущая «Евровидения» Юлия Гершун уточняет, что удар нанесен по выставке беспилотных систем «Армада».

«Много раненых, есть погибшие, не хватает скорых», – написала она.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (в реестре террористов в РФ) уточняет, что мероприятие проходило в селе Капитановка. Уже известно как минимум о 7 погибших и более 30 раненых.

«Что значит слово «выставка» во время войны. И кто «покупатели» товаров выставки. Они ведь коммерческие. Внутренние? Кто? Внешние? То не лучше ли было за рубежом?» – негодует укро-политолог Михаил Чаплыга.

Бывший участник русского подполья Николаева Сергей Лебедев пишет, что среди погибших могут быть офицеры НАТО.

«На подобных мероприятиях иностранные военные специалисты могут участвовать в демонстрации новой техники, оценке результатов испытаний, обучении расчётов и согласовании дальнейших поставок. Сейчас украинская сторона постарается максимально ограничить распространение информации. Реальную картину можно будет восстановить по некрологам, закрытым похоронам, кадровым перестановкам и сообщениям о внезапной гибели офицеров».

«Мне шлют кровавые фотки с выставки тех, кто выжил», – пишет пропагандистка телеканала «1+1» Юлия Кириенко.

Украинские СМИ подтверждают, что анонс выставки был накануне опубликован в открытом доступе. По иронии, на выставке обещали «практическое демонстрационное мероприятие» по защите объектов при помощи дронов-перехватчиков и РЭБ.

Напомним, что с утра Киев и окрестности подверглись удару 10 российских ракет – баллистики и гиперзвуковых «Цирконов».