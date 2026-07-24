Русские почти оправились от наших ударов, пока бушует картонный майдан – Андрусив
Украине следует положить конец политически дрязгам вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова, поскольку это грозит обернуться проблемами на фронте.
Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявил Виктор Андрусив, в 2015–2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации», ныне майор ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если этого не случится, то еще хуже последствие того, что будет происходить в Верховной раде. Там сейчас все начнет снова дробиться. Кто-то начнет клепать под себя политические фракции, кто-то начнет еще что-то. Кто-то начнет включаться сейчас под какие-то уже выборы, раскрутки и тому подобное», – сказал Андрусив.
Он обратил внимание, что в украинском информационном пространстве «мало слышно о ситуации на фронте».
«А за это время, за эту неделю, когда мы все были сфокусированы на другом, русские начали немного оправляться от этой ситуации. И у нас становится гораздо меньше и разбитых авто, они чуть-чуть улучшают ситуацию с бензином, и в целом они начинают вылезать из ситуации, в которую мы их поставили, потому что мы уже неделю занимаемся совсем другим», – переживал Андрусив.
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