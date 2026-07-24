Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует положить конец политически дрязгам вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова, поскольку это грозит обернуться проблемами на фронте.

Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявил Виктор Андрусив, в 2015–2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации», ныне майор ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если этого не случится, то еще хуже последствие того, что будет происходить в Верховной раде. Там сейчас все начнет снова дробиться. Кто-то начнет клепать под себя политические фракции, кто-то начнет еще что-то. Кто-то начнет включаться сейчас под какие-то уже выборы, раскрутки и тому подобное», – сказал Андрусив.

Он обратил внимание, что в украинском информационном пространстве «мало слышно о ситуации на фронте».