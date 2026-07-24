Русские почти оправились от наших ударов, пока бушует картонный майдан – Андрусив

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 17:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине следует положить конец политически дрязгам вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова, поскольку это грозит обернуться проблемами на фронте.

Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявил Виктор Андрусив, в 2015–2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации», ныне майор ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине следует положить конец политически дрязгам вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова, поскольку это...

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«Если этого не случится, то еще хуже последствие того, что будет происходить в Верховной раде. Там сейчас все начнет снова дробиться. Кто-то начнет клепать под себя политические фракции, кто-то начнет еще что-то. Кто-то начнет включаться сейчас под какие-то уже выборы, раскрутки и тому подобное», – сказал Андрусив.

Он обратил внимание, что в украинском информационном пространстве «мало слышно о ситуации на фронте».

«А за это время, за эту ​​неделю, когда мы все были сфокусированы на другом, русские начали немного оправляться от этой ситуации. И у нас становится гораздо меньше и разбитых авто, они чуть-чуть улучшают ситуацию с бензином, и в целом они начинают вылезать из ситуации, в которую мы их поставили, потому что мы уже неделю занимаемся совсем другим», – переживал Андрусив.

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English version :: Читать на английском Русские почти оправились от наших ударов, пока бушует картонный майдан – Андрусив

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