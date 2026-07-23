Новые угрозы из Киева: «Крым будет полностью потушен. И не только по электричеству»
Украина намерена лишить жителей Крыма доступа ко всем системам жизнеобеспечения.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из подписчиков, уроженец Крыма, поинтересовался, что ждет жителей полуострова.
«Ну, как сказал [командующий СБС ВСУ, террорист] «Мадьяр» в интервью, что, извините, придётся потерпеть, потому что Украина использует Крым и оккупированные территории для того, чтобы создать такое давление на русских, которое будет дальше разбалтывать их всю систему», – вещал укро-политолог.
«Поэтому Крым будет потушен из той логики, которая происходит. Он будет потушен по электричеству, по всему. Вот так», – угрожает Романенко.
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