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Украина намерена лишить жителей Крыма доступа ко всем системам жизнеобеспечения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков, уроженец Крыма, поинтересовался, что ждет жителей полуострова.

«Ну, как сказал [командующий СБС ВСУ, террорист] «Мадьяр» в интервью, что, извините, придётся потерпеть, потому что Украина использует Крым и оккупированные территории для того, чтобы создать такое давление на русских, которое будет дальше разбалтывать их всю систему», – вещал укро-политолог.