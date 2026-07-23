Украина может не успеть разрушить Россию и разрушится сама – гей-бандеровец
Украина, чтобы выжить, должна продолжать наносить удары вглубь России.
Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что единственный путь к замораживанию войны – это удары по стратегическим объектам российской экономики. Это НПЗ, заводы ВПК, места производства и запуска баллистических ракет.
Для этого нужны ракеты, которыми мы не оперируем на сегодняшний день, к сожалению. И, безусловно, склады маркетплейсов, которые являются легкими российской подсанкционной экономики. Потому что в условиях санкций эти склады приобрели особое значение», – уверен Портников.
При этом он допустил, что когда война прекратится, Украина будет уже полностью разрушена, в том числе, и демографически.
«Владимир Путин считает, что ему удастся превратить Украину в место, неприспособленное для жизни быстрее, чем Украине удастся нанести такие удары по его экономике, которые не позволят ему воевать», – переживал Портников.
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