Украина может не успеть разрушить Россию и разрушится сама – гей-бандеровец

Елена Острякова.  
23.07.2026 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 506
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина, чтобы выжить, должна продолжать наносить удары вглубь России.

Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, чтобы выжить, должна продолжать наносить удары вглубь России. Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей...

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«Я считаю, что единственный путь к замораживанию войны – это удары по стратегическим объектам российской экономики. Это НПЗ, заводы ВПК, места производства и запуска баллистических ракет.

Для этого нужны ракеты, которыми мы не оперируем на сегодняшний день, к сожалению. И, безусловно, склады маркетплейсов, которые являются легкими российской подсанкционной экономики. Потому что в условиях санкций эти склады приобрели особое значение», – уверен Портников.

При этом он допустил, что когда война прекратится, Украина будет уже полностью разрушена, в том числе, и демографически.

«Владимир Путин считает, что ему удастся превратить Украину в место, неприспособленное для жизни быстрее, чем Украине удастся нанести такие удары по его экономике, которые не позволят ему воевать», – переживал Портников.

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