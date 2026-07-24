Русские не позволят Путину отступить – французский генерал

Елена Острякова.  
24.07.2026 10:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 8003
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские атаки на склады «Вайлдберриз» никак не повлияют на решения президента РФ Владимира Путина.

Об этом бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкан  заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские атаки на склады «Вайлдберриз» никак не повлияют на решения президента РФ Владимира Путина....

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«На Владимира Путина это не повлияет. Он в тоннеле. Я думаю, он принял решения, которые застрахуют экономику. Он думает, и Герасимов его в этом убеждает, что Россия не может отступить. Что скажут русские: «Прошло 4,5 года войны, и мы остановились»? Он не может отступить, иначе он потеряет власть», – сказал Тринкан.

Он не верит в возможность революции в России, потому что президент там якобы выступает как «крестный отец» мафии.

Зато в глазах француза Украина, где под давлением со стороны прыгающих «соросят» на улице меняют руководство армии  в разгар войны, выгодно отличается от северной соседки.

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English version :: Читать на английском Русские не позволят Путину отступить – французский генерал

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