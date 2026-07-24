Русские не позволят Путину отступить – французский генерал
Украинские атаки на склады «Вайлдберриз» никак не повлияют на решения президента РФ Владимира Путина.
Об этом бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкан заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Владимира Путина это не повлияет. Он в тоннеле. Я думаю, он принял решения, которые застрахуют экономику. Он думает, и Герасимов его в этом убеждает, что Россия не может отступить. Что скажут русские: «Прошло 4,5 года войны, и мы остановились»? Он не может отступить, иначе он потеряет власть», – сказал Тринкан.
Он не верит в возможность революции в России, потому что президент там якобы выступает как «крестный отец» мафии.
Зато в глазах француза Украина, где под давлением со стороны прыгающих «соросят» на улице меняют руководство армии в разгар войны, выгодно отличается от северной соседки.
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