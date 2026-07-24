Австрийский полковник: Зеленский пытается сменить лошадь на полном скаку. Это момент слабости

Елена Острякова.  
24.07.2026 11:05
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Украина


В руководстве ВСУ нужно провести как можно быстрее замену кадров уволенного главкома Александра Сырского.

Об этом полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в эфире ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В руководстве ВСУ нужно провести как можно быстрее замену кадров уволенного главкома Александра Сырского....

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«Украина сейчас делает нечто очень смелое. Она пытается сменить лошадь на полном скаку, и это, конечно, непросто. Это нужно сделать очень-очень быстро, потому что русские не будут ждать и воспользуются этим моментом слабости. С российской точки зрения, это, конечно, момент слабости», – сказал Рейснер.

Он высоко оценил эффективность украинских ударов по складам «Вайлдберриз», но подчеркнул, что они не остаются без ответа.

«Но русские возвращают эти удары практически со счетом 1:1. Происходят массовые атаки на украинские объекты… «Новой почты», которая является важным дистрибьютером Украины», –  сказал Рейснер.

Он также анонсировал российские удары по энергетической инфраструктуре ближе к отопительному сезону.

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English version :: Читать на английском Австрийский полковник: Зеленский пытается сменить лошадь на полном скаку. Это момент слабости

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