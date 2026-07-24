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Границ 1991 года Украина силой отвоевать никогда не сможет, остаётся только надеяться на «жест доброй воли» со стороны русских.

Об этом на канале 1+1 заявил командир бригады «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ с позывным «Ирис», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая посетовала на то, что есть проблемы с определением «украинской перемоги»: «сначала границы 91-го, потом Курская операция, её начало, теперь «остров Крым» – это тоже какие-то элементы «перемоги».

«Сложный вопрос. Мы уже и так много чего проиграли, мы очень много проиграли непосредственно наших ребят, которые погибли. Имеется в виду, что уже очень много ради этой «перемоги» ресурсов использовали. Нужно остановить противника таким образом, чтобы он сам вышел за границы 1991 года…проявят «жест доброй воли», и всё на этом может закончиться. Нам идти некуда, а они могут просто развернуться и уйти, и никто за ними не пойдёт под Москву, под Санкт-Петербург, оно нам не надо. [Пойдут ли на такое?] – думаю, вряд ли, но надеюсь и на такое», – мечтал укро-командир.

Чуть позже он дал понять – реальные надежды куда скромнее.

«Я думаю, что нам нужно сделать такие условия, чтобы они хотя бы не думали о том, чтобы продвигаться в глубину нашей страны», – печально добавил «Ирис».

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