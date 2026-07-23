Бошнякский муниципалитет взялся отобрать имущество у Сербской Православной Церкви

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В расположенном в бошняцко-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины городке Бугойно местные власти и нувориши пытаются присвоить 300 квадратных метров территории православной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

В 2013 году там же муниципалитет без видимых оснований передал землю СПЦ в распоряжении местной Исламской общины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Территория, которую намереваются отобрать у СПЦ, уже была предметом имущественного спора, однако в 2019-ом году суд принял решение оставить её за православным приходом.

Теперь иск на неё подала некая предпринимательница, чья семья владеет крупным жилым и коммерческим комплексом в непосредственной близости от церковного участка, а её невестка является членом муниципального совета и председателем женской организации главной исламистской партии БиГ – Партии демократического действия (SDA).

«Те, кто подал в суд на Сербскую православную церковь в Бугойно, обладают властью, а в приходе церкви всего 44 верующих, в основном пожилых людей… В 2013-ом они забрали нашу землю. Мы не смогли им противостоять. Мы даже не стали вступать в судебный спор, потому что у нас не было на это денег… В то время как имущество Сербской Православной Церкви сносят и на его месте строят другие здания, нашей общине ничего не возвращают, и даже оставшиеся 300 квадратных метров систематически подвергаются нападениям», – рассказал телеканалу РТРС настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Славиша Джурич.

В свою очередь, Межрелигиозный совет Боснии и Герцеговины, куда входят представители православной, католической и православной конфессий, призвал все уровни власти вернуть имущество законным владельцам в Бугойно – то есть Сербской Православной Церкви, а суды – ускорить этот процесс.