Польша ни за что не допустит вступления Украины в Евросоюз – британский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польский народ и руководство понимают, что перспектива вступления Украины в Евросоюз чревата для них большими проблемами, и не допустят этого.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский дипломат, в прошлом сотрудник посольства в РФ, один из разработчиков антироссийских санкций Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Суровая правда в том, что Польша не может позволить Украине вступить в ЕС. В смысле, они рады, что Украина разделяет наши ценности и воюет против России, но если действительно вступят в ЕС, поляки потеряют свои субсидии. В начале войны польские фермеры протестовали против потока дешёвого украинского зерна. Так что Польша никогда не позволит Украине вступить в ЕС. Мне кажется, это было очевидно довольно давно», – сказал Прауд.

В свою очередь, польский историк и политический обозреватель Майк Крупа подчеркнул, что большинство поляков против вступления Украины в ЕС.

«Президент сделал своей официальной политикой, что он сделает всё возможное, чтобы это остановить. Правительство официально сейчас не выдвигает слишком громких обвинений против Зеленского, они откладывают эти решения в долгий ящик: мол, Украина однажды вступит в евроатлантическую семью, но не сегодня, не завтра, и даже не послезавтра», – подчеркнул Крупа.