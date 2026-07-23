Польша ни за что не допустит вступления Украины в Евросоюз – британский дипломат
Польский народ и руководство понимают, что перспектива вступления Украины в Евросоюз чревата для них большими проблемами, и не допустят этого.
Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский дипломат, в прошлом сотрудник посольства в РФ, один из разработчиков антироссийских санкций Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Суровая правда в том, что Польша не может позволить Украине вступить в ЕС. В смысле, они рады, что Украина разделяет наши ценности и воюет против России, но если действительно вступят в ЕС, поляки потеряют свои субсидии.
В начале войны польские фермеры протестовали против потока дешёвого украинского зерна. Так что Польша никогда не позволит Украине вступить в ЕС. Мне кажется, это было очевидно довольно давно», – сказал Прауд.
В свою очередь, польский историк и политический обозреватель Майк Крупа подчеркнул, что большинство поляков против вступления Украины в ЕС.
«Президент сделал своей официальной политикой, что он сделает всё возможное, чтобы это остановить.
Правительство официально сейчас не выдвигает слишком громких обвинений против Зеленского, они откладывают эти решения в долгий ящик: мол, Украина однажды вступит в евроатлантическую семью, но не сегодня, не завтра, и даже не послезавтра», – подчеркнул Крупа.
«Не дай бог, если Украина вступит в ЕС, не только наш сельскохозяйственный сектор придёт в упадок, но и нас ждёт массовая эмиграция в Польшу.
У нас уже чуть больше четырёх миллионов украинцев. Нагрузка на рынок труда и недвижимости, вырос уровень преступности», – подытожил он.
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